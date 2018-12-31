В одном из зоопарков США лев убил девушку Сегодня, 04:57 150 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

В американском зоопарке, который находится в округе Казвел Каунти штата Северная Каролина, лев выбрался из своего вольера и убил сотрудницу зоопарка.

22-летняя погибшая девушка работала уборщицей, передает USA Today.

Местный шериф сообщил, что полиция пыталась усыпить льва с помощью снотворного, но оно не подействовало.

Животное пришлось убить.

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