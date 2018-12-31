В одном из зоопарков США лев убил девушку
В американском зоопарке, который находится в округе Казвел Каунти штата Северная Каролина, лев выбрался из своего вольера и убил сотрудницу зоопарка.
22-летняя погибшая девушка работала уборщицей, передает USA Today.
Местный шериф сообщил, что полиция пыталась усыпить льва с помощью снотворного, но оно не подействовало.
Животное пришлось убить.
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