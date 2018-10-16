16 октября 2018, вторник

Коала проигнорировала встречу с герцогом Гарри и герцогиней Меган в зоопарке. Она просто продолжала жевать

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Коала проигнорировала встречу с герцогом Гарри и герцогиней Меган в зоопарке. Она просто продолжала жевать
Rebecca English via Twitter

Австралия входит в Содружество наций и формально подчиняется королевской семье, но коала из зоопарка Тангора - нет.

Курьезный инцидент произошел, когда герцог Гарри и Герцогиня Сассекская Меган посещали зоопарк в Сиднее, в рамках их поездки по Австралии, Новой Зеландии, Тонге и Фиджи. 

Пока работница зоопарка с энтузиазмом рассказывала монархам про коалу, та демонстрировала полное равнодушие и жевала эвкалипт.

Ролик опубликовала корреспондент королевской семьи Ребекка Инглиш.

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