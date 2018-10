Коала проигнорировала встречу с герцогом Гарри и герцогиней Меган в зоопарке. Она просто продолжала жевать

Австралия входит в Содружество наций и формально подчиняется королевской семье, но коала из зоопарка Тангора - нет.

Курьезный инцидент произошел, когда герцог Гарри и Герцогиня Сассекская Меган посещали зоопарк в Сиднее, в рамках их поездки по Австралии, Новой Зеландии, Тонге и Фиджи.

Пока работница зоопарка с энтузиазмом рассказывала монархам про коалу, та демонстрировала полное равнодушие и жевала эвкалипт.

Ролик опубликовала корреспондент королевской семьи Ребекка Инглиш.

The Duke and Duchess of Sussex get to meet a very unimpressed ???? #royalvisitaustralia pic.twitter.com/XDnmcI9Jkr