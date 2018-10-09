В Японии белый тигр загрыз сотрудника зоопарка

Сотрудник зоопарка стал жертвой одного из четырех белых тигров

В Японии белый тигр загрыз в вольере сотрудника зоопарка Хиракава на юге страны.

Как сообщает ВВС со ссылкой на японские СМИ, 40-летнего сотрудника нашли с раной на шее в клетке с тигром. Его госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, на сотрудника напал один их четырех тигров зоопарка. Животным дали снотворное, чтобы полиция и спасатели смогли попасть на место инцидента.

Полиция начала расследование о том, как зоопарк ухаживает за своими белыми тиграми.