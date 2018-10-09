В Японии белый тигр загрыз сотрудника зоопарка

В Японии белый тигр загрыз в вольере сотрудника зоопарка Хиракава на юге страны.
Как сообщает ВВС со ссылкой на японские СМИ, 40-летнего сотрудника нашли с раной на шее в клетке с тигром. Его госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным, на сотрудника напал один их четырех тигров зоопарка. Животным дали снотворное, чтобы полиция и спасатели смогли попасть на место инцидента.
Полиция начала расследование о том, как зоопарк ухаживает за своими белыми тиграми.
- Читайте также: В России тигр загрыз в лесу мужчину, собиравшего шишки
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования