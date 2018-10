Хвост бобра, клюв тукана и еж. Зоопарк Орегона опубликовал рентгены своих обитателей

Орегонский Зоопарк опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Теперь их можно посмотреть изнутри.

Ветеринары Орегонского Зоопарка очень ответственно относятся к здоровью животных. Для диагностики болезней они используют даже рентгенографию. А потом эти снимки можно использовать, чтобы удивить своих читателей в Twitter.

Hedgehog (dark spot is gas in the stomach) pic.twitter.com/EXdszLGopN

Amazing and gothy animal X-rays taken during health checks at our veterinary center: a thread pic.twitter.com/MRuMgSiZTL