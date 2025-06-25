Новый криптовалютный токен A7A5, созданный беглым молдавским олигархом Иланом Шором, используется для обхода санкций, введенных против РФ . За четыре месяца через него провели операций на сумму около 9,3 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.

A7A5 считается первым стейблкоином, привязанным к российскому рублю. Его официально запустили в феврале на территории Кыргызстана, чтобы облегчить финансовые операции России, которые усложнились из-за международных ограничений, пишет газета.

Транзакции проводятся через криптовалютную биржу Grinex, которую также недавно создали в Кыргызстане. Как показывает анализ кошельков, связанных с этой биржей, общая сумма переводов с участием токена A7A5 достигла 9,3 миллиарда долларов.

Как отмечает FT, стейблкоин A7A5 поддерживается рублевыми депозитами в московском Промсвязьбанке — банке, который обслуживает оборонный сектор и попал под санкции США, Великобритании и ЕС из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас в обращении находится 12 миллиардов токенов, что примерно равно 156 миллионам долларов. Их использует довольно небольшое количество пользователей.

Также токен A7A5, как говорится в новом отчете Центра информационной устойчивости (CIR) — лондонской некоммерческой исследовательской организации, может быть связан с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования политических кампаний влияния за рубежом.

Согласно российским корпоративным данным, компания A7, которая изначально создала этот токен и сейчас находится под санкциями, принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. В 2019 году он сбежал из-под домашнего ареста в Молдове после осуждения за кражу одного миллиарда долларов в рамках крупнейшего банковского мошенничества в истории страны. После этого он переехал в Москву и получил российское гражданство. В 2023 году Шора заочно приговорили к 15 годам заключения.

Каждый рубль, потраченный на покупку токена A7A5, зачисляется на счет Промсвязьбанка, пишет FT. Это позволяет защитить пользователей в России от резких колебаний курса обычных криптовалют. Также компания уверяет, что наличие этих денежных резервов подтвердил независимый аудитор из Кыргызстана.

Как сообщило 24 июня Reuters, дипломаты Евросоюза ожидают, что смогут достичь соглашения по 18-му пакету санкций против страны-агрессора России во время саммита ЕС на этой неделе.