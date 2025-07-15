Молдавский политик, которая посягала на юг Одесской области, попала под санкции ЕС и собирается их обжаловать

Политик из окружения молдавского пророссийского олигарха Илана Шора Виктория Фуртуне объявила о намерении обжаловать введенные против нее санкции Европейского Союза. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Фуртуне раскритиковала решение ЕС, заявив, что «группы в Брюсселе» действуют в колониальном стиле, пытаясь влиять на внутренние дела Молдовы и определять, кто должен управлять страной.

Реклама

Она утверждает, что решение ЕС основывается на слухах, опубликованных в лояльных к молдавским властям медиа, и считает это злоупотреблением санкционным механизмом.

15 июля Совет ЕС ввел санкции против семи человек и трех организаций, которые, как заявлено, причастны к дестабилизации ситуации в Молдове и подрыву ее суверенитета. Среди фигурантов — и Виктория Фуртуне, которую связывают с Иланом Шором.

В мае 2025 года Фуртуне заявила о намерении «вернуть» Молдове Буджак — исторический регион, который является частью южной части Одесской области Украины.

В выступлении Фуртуне заявила, что Молдова якобы имеет основания для пересмотра границ и возвращения выхода к морю.

Ранее Виктория Фуртуне работала прокурором. В 2023 году она участвовала в выборах и снимала агитационный ролик в центре Тирасполя — столицы непризнанного Приднестровья. Во время кампании она не отрицала связей с осужденным в Молдове экс-олигархом Иланом Шором, который сейчас скрывается в России и руководит пророссийской группой влияния в Молдове.

В 2024 году Фуртуне возглавила новосозданную партию «Молдова Маре», которая публично продвигает идеи восстановления «великой Молдовы».