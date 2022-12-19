В Минск прилетел самолет со спецсвязью вслед за Путиным — журналист 19 декабря, 19:24 Путин встречается в Минске с Лукашенко (Фото:president.gov.by)

В Минск прилетел российский самолет со спецсвязью во время визита диктатора РФ Владимира Путина в Беларусь.

Об этом сообщил белорусский журналист Антон Мотолько в Telegram.

«В Национальный аэропорт „Минск“ заходит Ту-214СУС СЛО „Россия“ с регистрационным номером RA-64524», — пишет он.

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Мотолько уточнил, что это самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.

Фото: МотолькоПомоги/Telegram

В понедельник, 19 декабря, Путин встречается в Минске с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Встреча пройдет на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.