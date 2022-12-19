В Минск прилетел самолет со спецсвязью вслед за Путиным — журналист
Путин встречается в Минске с Лукашенко (Фото:president.gov.by)
В Минск прилетел российский самолет со спецсвязью во время визита диктатора РФ Владимира Путина в Беларусь.
Об этом сообщил белорусский журналист Антон Мотолько в Telegram.
«В Национальный аэропорт „Минск“ заходит Ту-214СУС СЛО „Россия“ с регистрационным номером RA-64524», — пишет он.
Мотолько уточнил, что это самолет спецназначения, который оборудован узлом связи и спецтехническими средствами, позволяющими осуществлять связь с любой точкой мира на маршруте полета.
В понедельник, 19 декабря, Путин встречается в Минске с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Встреча пройдет на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.