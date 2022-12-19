Прикрывали диктатора. Сразу три самолета Путина подняли в небо во время его полета в Беларусь 19 декабря, 16:04 Борты российского диктатора Владимира Путина 19 декабря 2022 года (Фото:motolko.help)

Самолет российского диктатора Владимира Путина в понедельник, 19 декабря, вошел в воздушное пространство Беларуси.

Как сообщает проект МотолькоПомоги в Telegram, борт Ил-96−300ПУ (регистрационный номер RA-96022) вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени и приземлился в аэропорту Минска в 15:30.



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Проект предположил, что для конспирации в 14:30 из московского аэропорта Внуково вылетел такой же борт с регистрационным номером RA-96020. Утром того же дня в Санкт-Петербург перегнали сразу два самолета главы кремлевского режима — RA-96022 и RA-96014. Второй также взлетел после вылета борта с Путиным. По информации МотолькоПомоги, российский диктатор летел на RA-96022.

В понедельник, 19 декабря, Путин встречается в Минске с беларусским диктатором Александром Лукашенко. Встреча пройдет на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.