Из-за атак РФ пострадали 10 областей. В Лугано обсудят «крупнейший экономический проект в Европе» по восстановлению Украины — Зеленский 2 июля, 23:20 Разрушенный в результате российской атаки жилищно-коммунальный колледж в Харькове, 21 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В результате атак оккупантов РФ пострадали десять областей Украины. Сотни временно захваченных населенных пунктов российская армия разрушила полностью — их фактически нужно строить заново.

Об этом во время вечернего видеообращения 2 июля заявил президент Владимир Зеленский.

Он анонсировал масштабное международное мероприятие в Лугано (Швейцария), которое состоится в понедельник, 4 июля, и будет посвящено восстановлению Украины. По словам президента, нужно не только восстановить все, что разрушили россияне, но и «создать новую основу для нашей жизни». Для этого понадобятся миллиарды, новые технологии, институты и реформы, подчеркнул он.

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«За это время [с 24 февраля] удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией и большинство из них нуждаются в восстановлении […] Кроме этого, десятки городов в других регионах Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные очень опасные производства — это и химия, и металлургия», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уже начала своими силами восстанавливать жизнь на освобожденных территориях, но реализовать масштабный проект по всей стране можно только с помощью международных возможностей. В Лугано Украина представит «национальный взгляд», как это все реализовать, а сама инициатива является «крупнейшим экономическим проектом в Европе нашего времени», подчеркнул Зеленский.

В Украине был создан Нацсовет по вопросам восстановления Украины от последствий войны. Зеленский рассказывал, что программу восстановления поддержали в Евросоюзе. По его словам, вопрос не только в финансах, но и в патронате, то есть за каждым регионом будет закреплено то или иное государство, которое на это согласится.

Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов).



Нужно, чтобы с планом восстановления Украины не было как с мостом на Троещину https://www.youtube.com/watch?v=G8yIiOy_2zM

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