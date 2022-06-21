Восстановление Украины может стоить до триллиона евро — президент ЕИБ 21 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз должен сыграть главную роль в восстановлении Украины после войны, считают в ЕИБ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На восстановление Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов), заявил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер во время брифинга во Франкфурте во вторник, 21 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению Хойера, Европе придется сыграть «самую большую роль» в усилиях по восстановлению Украины. Он добавил, что видел в публичном пространстве цифры, которые считает «совершенно нереалистичными, учитывая уровень разрушений в Украине».



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23−24 июня лидеры ЕС встретятся в Брюсселе и обсудят в том числе план реконструкции Украины и заявку нашей страны на членство. Как пишет Bloomberg, Европейский инвестбанк «может сыграть центральную роль в направлении средств из ЕС в раздираемую войной страну».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сумма инфраструктурного ущерба от вторжения России достигла $104 млрд. По его словам, общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают в 500—600 млрд евро. В следующем месяце правительство представит План восстановления Украины — United24.

В отчете об убытках украинской экономики и инфраструктуры от 25 мая Киевской школы экономики (KSE) было сказано, что ущерб от повреждения зданий и инфраструктуры уже превысил 105 миллиардов долларов, или 3,1 триллиона гривен. Общие потери экономики оценили в 564—600 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.

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