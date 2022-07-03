Украина на следующей неделе представит масштабный план восстановления на сотни миллиардов долларов — Bloomberg 3 июля, 12:11 Россияне ровняют с землей украинские города ради того, чтобы захватить хотя бы безлюдные руины. На фото — разрушенный оккупантами Мариуполь (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

На следующей неделе Украина планирует обнародовать план восстановления страны, который может привлечь сотни миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Он будет представлен на конференции в швейцарском городе Лугано, которая состоится 4−5 июля.

Как пишет издание со ссылкой на источники, ознакомленные с планом, документ содержит около 2000 страниц. В плане определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

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Bloomberg сообщает, что официальные лица Евросоюза заявили о внесении для реализации плана по восстановлению Украины 500 млрд евро (523 миллиарда долларов).

Источники издания сообщили, что украинское правительство уже провело непубличные обсуждения проекта с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзыв в ближайшие месяцы.

Как пишет издание, Европейская комиссия как исполнительный орган ЕС, изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы. Отмечается, что пока подробностей на этот счет немного, а официальные лица сдержанно выдвигают оценки, пока бушует война. Одним из рассматриваемых вариантов является совместное заимствование на рынках, подобное механизму привлечения средств в фонд ЕС по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.



2 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении анонсировал масштабное международное мероприятие в Лугано. (Швейцария) в понедельник, 4 июля, которое будет посвящено восстановлению Украины. По словам президента, нужно не только восстановить все, что разрушили россияне, но и "создать новую основу для нашей жизни". Для этого понадобятся миллиарды, новые технологии, институты и реформы, подчеркнул он.

Bloomberg пишет, что конференцию в Лугано, в частности, посетит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен с целью представить платформу для глобальных доноров, которая будет базироваться в ЕС и включать также партнеров по G7, многосторонние организации, Швейцарию и Норвегию.

По словам источников, команда фон дер Ляен работает над концептуальным документом как основой для обсуждений внутри ЕС, прежде чем любое предложение будет завершено. После лета Еврокомиссия и Германия в качестве главы G7 соберут конференцию для продвижения плана. Правительство Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, планирует организовать донорскую конференцию в ноябре.

Издание отмечает, что для ЕС любая помощь должна быть связана с реформами. Получение Украиной статуса кандидата в ЕС предусматривает дорожную карту по борьбе с коррупцией, преодолении контроля олигархов над экономикой и установлении правил отбора судей.

Выступая перед Верховной Радой в пятницу, 1 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украине необходимо как можно скорее выбрать «нужных людей» для своих антикоррупционных органов, а также ввести антиолигархический закон и продвинуть новый закон о СМИ.

"Это ваше будущее, и только вы можете сделать его реальностью. Вы хотите осуществить европейскую мечту в вашей стране. Вы можете изменить эту страну в лучшую сторону и это будет вашей окончательной победой", — сказала фон дер Ляен

Ранее в Украине был создан Нацсовет по вопросам восстановления Украины от последствий войны. Зеленский рассказывал, что программу восстановления поддержали в Евросоюзе. По его словам, вопрос не только в финансах, но и в патронате, то есть за каждым регионом будет закреплено то или иное государство, которое на это согласится.

Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что на восстановление Украины после полномасштабной войны может потребоваться от 750 млрд до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов).

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