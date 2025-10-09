Матвеев Курган в Ростовской области атаковали дроны, в Сети пишут об ударе по нефтебазе — видео

9 октября, 14:00
Дым в поселке Матвеев Курган в Ростовской области РФ после атаки БпЛА на нефтебазу, 9 октября 2025 года (Фото: Ukraine context / Telegram)

Ростовскую область в России в четверг, 9 октября, атаковали дроны. В Сети пишут об ударе по местной нефтебазе.

Как сообщает мониторинговый канал Крымский ветер, БпЛА заметили над Неклиновским районом Ростовской области. Местные жители заявляют об атаке на нефтебазу в поселке Матвеев Курган.

В Сети опубликовали фото и видео с Ростовской области, на которых видно пожар и дым в районе нефтебазы.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1976240127820300582

Губернатор российского региона Василий Голубев утверждает, что в Матвеево-Курганском районе якобы «сбито» три беспилотника. В результате работы российского ПВО в поселке Матвеев Курган осколками дронов повреждены несколько домов и пять автомобилей, написал Голубев.

Ранее 9 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение Коробковского газоперерабатывающего завода в Волгоградской области, который является одним из крупнейших предприятий по первичной переработке газа на юге РФ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   НПЗ Ростовская область Война России против Украины Нефтебаза удары по российским НПЗ удары по территории РФ

Поделиться:

