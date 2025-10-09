Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и станции Ефимовка в Волгоградской области РФ
Последствия поражения российских объектов в Волгоградской области 9 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины в ночь на четверг, 9 октября, поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию Ефимовка в российской Волгоградской области, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Коробковский ГПЗ расположен в населенном пункте Котово и является одним из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России. Мощность предприятия составляет 450 млн кубических метров газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
Также поражена станция Ефимовка, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.
По данным Генштаба, на территории обоих предприятий в результате атаки начались взрывы и пожар. Указанные поражения направлены на подрыв военно-экономического потенциала РФ для прекращения войны против Украины, указали в ВСУ.
Ранее 9 октября российские СМИ сообщали о пожаре в районе предприятия ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод в городе Котово Волгоградской области РФ. Губернатор региона заявлял об атаке беспилотников.