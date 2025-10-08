В Крыму третьи сутки подряд горит Феодосийский нефтеналивной терминал

В Феодосии продолжается пожар на крупнейшем нефтеналивном терминале Крыма после удара ВСУ 6 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму третьи сутки подряд горит Феодосийский нефтеналивной терминал , который Силы обороны Украины атаковали в ночь на 6 октября, пишет мониторинговый канал Крымский ветер в среду, 8 октября.

В Сети сообщают о сильном дыме в Феодосии, который растянулся на десятки километров. Оккупационные «власти» Крыма до сих пор не сделали заявления об инциденте, пишет Крымский ветер.

Реклама

Фото: Крымский ветер / Telegram

Накануне, 7 октября, ядовитый дым от пожара на нефтеналивном терминале растянулся на 26 километров в западном направлении.

Фото: Крымский ветер / Telegram

6 октября Генштаб ВСУ подтвердил поражение мощностей АО Морской нефтяной терминал в Феодосии, начался пожар. На следующий день огонь усилился и перекинулся на другие резервуары.

Нефтеналивной терминал в Феодосии является крупнейшим в оккупированном Крыму, пропускная способность — 12 миллионов тонн нефти в год. Предприятие имеет емкости для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

Терминал обеспечивает поставки топлива по железной дороге для оккупационных войск РФ, в частности, в Запорожской и Херсонской областях.