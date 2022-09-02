В Литве закрыли судебное дело против Горбачева о штурме телебашни
Михаил Горбачев (Фото:Радио Свобода)
Вильнюсский районный суд прекратил рассмотрение гражданского дела против бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Его обвиняли в штурме телебашни в январе 1991 года ( «дело 13 января») в связи со смертью ответчика.
Об этом сообщает Delfi.
«Иск был подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза, после его смерти правопреемство невозможно», — заявил представитель Вильнюсского районного суда Аурим Жукаускас в четверг.
Напомним, в ночь на 13 января 1991 года во время штурма советскими военными частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию погибли 14 человек.
Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева за его смерть. Они стремились доказать, что Горбачев, который в то время был главнокомандующим вооруженными силами СССР, имел контроль над армией, но не принял меры по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не прекратил исполнение международного преступления.
Последний руководитель СССР Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года.
Михаил Горбачев возглавил СССР в 1985 году и руководил страной до ее распада в 1991 году. В это время социалистическое государство избрало новый курс, названный перестройкой.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.