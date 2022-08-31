«Покаяния не было». Министр обороны Литвы назвал Горбачева «преступником»
Михаил Горбачев (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который умер во вторник, 30 августа, был преступником.
«Он был преступником (с точки зрения демократического государства), отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было», — написал он в Facebook.
По его словам, «такие воспоминания, хотя о мертвых говорят либо хорошо, либо никак».
«Ну, не в этот раз. Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза. Закончил Холодную войну и разрушил Берлинскую стену? Нет. Это сделали народы, которые хотели свободы», — написал Анушаускас.
Последний руководитель СССР Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года.
Михаил Горбачев возглавил СССР в 1985-м и руководил страной до ее распада в 1991 году. В это время социалистическое государство избрало новый курс, названный «перестройкой».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.