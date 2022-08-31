«Покаяния не было». Министр обороны Литвы назвал Горбачева «преступником» 31 августа, 11:00 Михаил Горбачев (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который умер во вторник, 30 августа, был преступником.

«Он был преступником (с точки зрения демократического государства), отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Покаяния не было», — написал он в Facebook.

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Фото: facebook.com/arvydas.anusauskas

По его словам, «такие воспоминания, хотя о мертвых говорят либо хорошо, либо никак».

«Ну, не в этот раз. Единственный плюс в том, что он подписал капитуляцию Советского Союза. Закончил Холодную войну и разрушил Берлинскую стену? Нет. Это сделали народы, которые хотели свободы», — написал Анушаускас.

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года.

Михаил Горбачев возглавил СССР в 1985-м и руководил страной до ее распада в 1991 году. В это время социалистическое государство избрало новый курс, названный «перестройкой».

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