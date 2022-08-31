Горбачев и распад СССР. Повторит ли Россия этот путь? 31 августа, 14:25

Горбачев просто оказался в том месте в то время, когда запас крепости Советского Союза иссяк

И с одной стороны российские Z-фашисты включили зашквальный уровень хейта, обвиняя его в распаде СССР. Потому что это была великая империя, а не то, что сейчас. И потому что Путин сказал, что распад СССР был величайшей катастрофой века. А раз сказал Путин, то его устами говорит провидение.

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С другой стороны мир упоминает его как человека, давшего свободу как Восточной Европе, так и странам СССР. Разница лишь в том, что все страны восточной Европы воспользовались своим шансом, а вот страны СССР не все.

А ведь правда в том, что Горбачев ничего такого не делал. Он был в тот момент во главе СССР. Но он не принимал решений ни о развале, ни о свободе. Эти решения приняла за него экономика СССР. Модель коммунистического государства. Которая просто не работала. Перестала работать, как только упали заоблачные цены на нефть конца 70-х. И у страны просто не было денег. И не было еды. И не было денег покупать эту еду. Потому что плановая экономика не работает. Потому что социализм и коммунизм, чтобы оно там не было, потому что его так и не достроили, просто не работают.

Горбачев не давал свободу Восточной Европе. Будь его воля, он бы никуда их не отпустил. Но у него не было денег и сил их удерживать.

Горбачев не хотел объединения Германии и разрушения стены. Просто в тот момент СССР полностью зависел от западных кредитов. Полностью. И не было сил их отдавать. Более того, требовал еще много дополнительных денег. Потому и вынужден был пойти на условия цивилизованного мира и остановил оккупацию Восточной Германии.

Горбачев не желал распада СССР. Он просто не смог удержать все эти процессы под контролем, хоть и пытался. Он силой пытался это остановить, например, в странах Балтии.

Горбачев был таким же советским партийцем, как его дряхлые предшественники. Просто немного помоложе. И все. Но суть была такой же. Он также лгал о Чернобыле и тем самым увеличивал количество жертв. Именно при нем умирал Стус. Конкретно он оппонировал тому же Сахарову в Москве.

Горбачев был таким же советским партийцем, как его дряхлые предшественники

Горбачев просто оказался в том месте в то время, когда запас крепости Советского Союза иссяк. При нем все решила экономика. Вся эта «перестройка», за которую его обожали в западном мире, была просто признанием факта, что оно не работает и сейчас развалится. Он просто смотрел на результаты работы коммунистической партии за предыдущие 70 лет и не мог ничего с этим поделать. Он видел, как СССР тратит последние доллары на закупку зерна в Канаде, которого не хватало. Он видел, как 40% рублей идет на военно-промышленный комплекс и ничего с этим поделать не мог. Он хотел спасти СССР. Не меньше, чем деды из ГКЧП, которые хотели его устранить. Просто он больше знал об экономике СССР, чем они. Но даже зная об этом, отчаянно пытался спасти умирающую империю. И не смог. Хотя пробовал. Но не смог, потому что, чтобы спасти СССР, нужна была экономическая свобода. Рыночная экономика. А экономическая свобода всегда идет рядом со свободой политической.

Мог ли Горбачев утопить в крови все ростки свободы? Чисто теоретически мог. Но это не изменило бы экономическую ситуацию. И нельзя сравнивать с Китаем. Китай был очень беден в тот момент, когда там в 1989 году задушили ростки свободы танками на центральной площади.

Повторит ли Россия путь СССР? Пока модель России выглядит более устойчиво. Просто потому, что в России есть рыночная экономика. И пока они ее совсем не разрушили, всегда будет простой путь вернуться к развитию. Надо просто перестать быть фашистами. Так просто. Сейчас российская экономика истощается санкциями и самосанкциями, в том числе, процессами, которые являются следствием фашизации страны, что не способствует притоку инвестиций и очень способствует оттоку мозгов. Но просто смени режим, политический режим, и экономика восстановится. Постепенно. Догоняя утраченные годы. Но восстановится. Пока они не прошли точку невозвращения.

Но пока режим не изменен, запасы прочности российской экономики так же иссякают. Да, рыночная экономика работает лучше. Но и путь с 1991 года был пройден значительный. И что кажется очень хорошим результатом в 1991 году, сейчас видится как тотальное обнищание. Для этого у России есть шанс повторить судьбу СССР. Из-за собственной тупости, упрямства и имперских амбиций. И не важно, какой будет фамилия нового Горбачева. Важно, что у него тоже может не остаться выбора.

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