В Литве сбили дрон, который залетел с территории Беларуси

В Литве пограничники сбили беспилотник , который залетел на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), пишет LRT в среду, 16 июля.

Как сказано в сообщении, 16 июля вблизи границы с Беларусью в Шальчининкском районе сотрудники одного из пограничных постов услышали звук, характерный для летательного аппарата. Также они заметили небольшой беспилотный аппарат, летевший от границы с Беларусью в сторону территории Литвы.

Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

По данным пограничников, такие летательные аппараты используются контрабандистами.

Издание добавило, что сначала летательный объект начал кружить на большой высоте, затем развернулся в воздухе и упал неподалеку от пограничников, которые прервали его полет. Объект, оснащенный GPS-устройством, был обнаружен около 4 км от границы, вблизи села Вилконяй.

В 2025 году пограничники в Литве уже изъяли 34 дрона, которые подозревают в использовании для контрабанды сигарет из Беларуси. В 2024 году пограничники потеряли 54 дрона из-за контрабанды.

10 июля ВС Литвы сообщили, что в воздушное пространство страны с территории Беларуси залетел дрон. Истребители воздушной миссии НАТО в стране переводили в режим боевой готовности.

После обследования места падения оказалось, что беспилотник сделан из пенопласта и не является взрывоопасным.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Литву залетел российский дрон-приманка.