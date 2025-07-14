В Польше задержали перевозчицу нелегалов и трех контрабандистов на границе с Литвой

Эти задержания произошли на фоне возобновления пограничного контроля между Польшей и Литвой (Фото: Х)

Польские пограничники из пункта Рутка-Тартак совместно с полицией города Елк задержали женщину, которая перевозила двух граждан Сирии, незаконно пересекших польско-литовскую границу.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на местные службы.

Задержанная оказалась лицом без гражданства, которое имеет вид на жительство в Литве. Ей инкриминируют организацию незаконного пересечения государственной границы. Сирийских граждан планируют вернуть в Литву согласно процедуре реадмиссии.

На этом же участке польско-литовской границы, в селе Крейвяны, совместный патруль пограничной службы и Сил территориальной обороны Польши задержал трех граждан Латвии. Они пытались перевезти в багажнике легкового автомобиля четырех нелегальных мигрантов — трех граждан Сомали и одного гражданина Судана.

Эти задержания произошли на фоне возобновления пограничного контроля между Польшей и Литвой, которое правительство Республики Польша ввело 7 июля. Сейчас пересечение польско-литовской границы разрешено только в 13 определенных пунктах пропуска.