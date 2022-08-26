В Латвии «пропал» советский памятник, который должны были снести

26 августа, 20:32
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Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

В Алуксненском крае Латвии пропал памятник партизанам советской армии, который подлежал демонтажу.

Об этом сообщает Delfi.

Специалист по связям с общественностью Алуксненского края Эвита Аплока сообщила, что исчез памятник на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию.

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На его месте осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте полиции.

Сообщается, что в постановлении Кабинета министров Список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, подлежащих демонтажу на территории Латвийской Республики значатся девять памятников, которые подлежат сносу в Алуксненском крае, но муниципальные специалисты обнаружили еще пять памятников, которые также решили демонтировать.

23 августа в Риге россияне протестовали против сноса советских памятников. Во время пикета полицейские задержали пять человек, им грозит депортация.

https://www.youtube.com/watch?v=SGu7L3F-k44
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Памятники Латвия

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