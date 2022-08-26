«Здесь уже не ждут россиян». Война в Украине стала катализатором перемен в Латвии. Как избавляются от советского и русского в Риге. Интервью 26 августа, 20:15 Эксклюзив НВ Сотрудники милиции и СМИ следят за демонтажем советского монумента победы во Второй мировой войне. Рига, Латвия, 25 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

25 августа в Риге был снесен последний элемент 79-метрового памятника советским воинам. А раньше Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая признала Россию государством — спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как латыши борются с российским и советским, почему уже не ждут россиян, как раньше, в интервью Радио НВ ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлианна Шкагале.

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— Какую символическую важность имел этот памятник советским воинам, на ваш взгляд?

— Этот памятник играл две абсолютно разные роли, в зависимости для кого. Для латышскоговорящей части населения нашей страны, для латышей этот памятник был символом советской оккупации, поскольку он был возведен в Риге 37 лет назад, как раз во время оккупации Советским Союзом.

Но есть и другая часть населения, русскоговорящая. Не для всей этой части, но для определенной он играл совсем другую роль. Эти люди ежегодно приходили к этому памятнику 9 мая, еще во времена предыдущего мэра Риги Нила Ушакова там проходили праздничные мероприятия, концерты. Эта ситуация была очень болезненна для латышей, потому что для них это был чистый символ советской оккупации. Поэтому здесь нельзя сказать, что этот памятник играл какую-то одну определенную роль для латышского народа, для всех жителей нашей страны.

— Это был еще и самый высокий памятник в Риге — 79 метров.

— Да.

— Это что-то значит?

— Во-первых, это не только самый высокий памятник в Риге, не только самый крупный памятник в Латвии. Это самый крупный памятник советской эпохи вообще в Балтии. Поэтому конечно, событие, когда он полностью был демонтирован, приковало взгляды, думаю, не только жителей нашей страны, но и соседних, в том числе в Украине, как я предполагаю, тоже следили за этим.

Конечно, это было такое событие, за которым онлайн следила, я не побоюсь предположить, наверное большая часть нашей страны, потому что многие СМИ это транслировали. Трансляции начались вчера примерно в 10 часов утра и на протяжении всего дня люди сидели и смотрели, как происходит демонтаж этой 79-метровой стелы. Примерно в 16:40 по латвийскому времени она упала. Это происходило с грохотом: стелла упала в бассейн, там был всплеск воды, поэтому все это выглядело действительно очень масштабно.

— Исходя из того, что туда не пускали обычных граждан, можно ли говорить, что власти Латвии или местные власти Риги все-таки переживали по поводу того, что могут быть какие-то демонстрации, протесты?

— Да, безусловно. Территория вокруг монумента была ограждена не только из соображений безопасности — там действительно велись опасные строительные работы; но и в частности потому, что правоохранительные органы, спецслужбы опасались провокаций.

К этим провокациям готовились уже очень давно — как только стало известно, что памятник будет снесен. Конкретных дат, когда Рига начнет снос этого памятника, никто не знал. Мы об этом узнали буквально в понедельник, когда началось благоустройство территории и подготовка к строительным работам.

И, конечно, спецслужбы очень сильно готовились. Министр внутренних дел нашей страны, мэр Риги, представители полиции неоднократно предупреждали жителей, что не нужно туда приходить, не нужно провоцировать какие-то конфликтные ситуации.

На самом деле, все прошло очень тихо. Думаю, что и правоохранительные органы не предполагали, что все пройдет настолько тихо. За эти дни [с понедельника] было задержано около 30 человек — это очень мало. К тому же людей, которые приходили посмотреть, как происходит демонтаж, и выразить свое недовольство (некоторые еще пытались возложить цветы к ограждениям), было всего несколько десятков. Поэтому все прошло, можно сказать, максимально спокойно.

Когда эта стела уже была демонтирована, полиция поздно вечером в социальных сетях сообщила, что у них есть информация о том, что готовятся какие-то провокации возле памятника. Даже появилась фотография, что туда пригнан водомет. Ничего из этого не пригодилось, потому что там практически не было людей.

Во время демонтажа этой стелы пришло очень много людей, которые это поддерживали: они не нарушали закон, просто наблюдали в тех местах, где это возможно. Все прошло достаточно спокойно.

— 22 августа, за несколько дней до демонтажа этой стелы, было совсем небольшое столкновение противников демонтажа и его сторонников. В этой новости среди прочего я увидел, что есть некая партия Русский союз Латвии. Она подавала заявку на проведение акции протеста, мэрия отказалась ее удовлетворить. А что это за Русский союз Латвии? Если говорить о пророссийских политиках в Латвии, кто они?

— Русский союз Латвии — это партия, которую в нашей стране действительно называют пророссийской. Она никогда не была у власти. Это оппозиционная партия, но в нынешнем парламенте она вообще не представлена, у нее достаточно низкие рейтинги.

Да, они всегда выступали против сноса этого памятника. Стоит отметить, что какой-то четкой позиции в отношении войны России в Украине от них не слышали. Поэтому к ним всегда было отношение со стороны латышскоговорящих жителей Латвии очень-очень негативное.

Но есть еще одна партия, которую у нас называют русскоязычной, это партия Согласие, у них четкая позиция что касается войны в Украине — они жестко против этой войны. ПО поводу памятника они тоже выступали против сноса, а Русский союз Латвии хотел провести митинг против демонтажа, им не разрешила Рижская дума опять же из соображений безопасности, потому что опасались каких-то конфронтаций и столкновений. Они даже обратились в суд, но и суд пока не удовлетворил их требования.

— 12 мая Сейм Латвии избавился от юридического препятствия для того, чтобы сносить советские памятники. Раньше действовал латвийско-российский договор, который гарантировал защиту таким мемориалам. Почему это не произошло раньше, как вы это объясняете для себя?

— На протяжении последних 30 лет у нас в Латвии периодически то возобновлялись, то утихали дискуссии, разговоры о том, нужно ли сносить этот памятник. В основном инициаторами такой дискуссии было Национальное объединение — это политическая сила, представленная в правительстве и в парламенте нашей страны, состоящая в правящей коалиции. И даже несколько раз на Портале общественных инициатив собирали подписи с призывом снести этот монумент. Но политики говорили о том, что это невозможно из-за упомянутого вами договора, согласно которому Латвия обязалась защищать советские памятники, мемориалы.

Все резко изменилось 24 февраля, когда Россия начала войну в Украине. Разговоры о необходимости сноса советских памятников, всех мемориалов, прославляющих советский режим, очень быстро, активно начали набирать обороты.

Тогда уже стало понятно, что скорее всего памятник действительно снесут, потому что над этим проектом работали юристы и парламента, и правительства.

В итоге правительство приняло решение снести 69 памятников. Вообще в нашей стране таких советских объектов около 300, но специально была созвана комиссия экспертов — Управления национального культурного наследия Латвии, Латвийский Союз художников, Музей оккупации Латвии. Они по определенным критериям решали, какие объекты следует демонтировать. И вот из трех сотен было выбрано 69, Кабинет министров их утвердил. Катализатор всего этого процесса — безусловно, война в Украине.

— Мы действительно очень благодарны нашим друзьям из стран Балтии за их поддержку. Мы даже не ожидали, что она будет настолько ощутимой. Одна из тем, которую еще хочу с вами обсудить, — это ограничение выдачи россиянам туристических виз. Страны Балтии выступают за такое ограничение на общеевропейском уровне. Как обсуждают эту тему внутри Латвии? Достаточно большое количество россиян выезжали из России через Латвию в том числе.

— Это очень сложный и тяжелый вопрос, потому что там очень много юридических нюансов. Мы пока до сих пор и до конца не понимаем, какие из россиян, белорусов, которые находятся на территории Латвии, имеют временный вид на жительство, смогут действительно рассчитывать на его продление.

Пока понятно, что индивидуально будут каждый случай оценивать: поддерживает человек путинский кремлевский режим, не поддерживает.

Но вообще эта дискуссия в Латвии сейчас идет очень активно, особенно со стороны россиян, которые сюда приехали, может быть живут уже на протяжении нескольких лет, которые бежали как раз от путинского режима. Они сейчас тоже находятся в подвешенном состоянии, не понимают, а что будет с ними. Для части россиян, которые здесь находятся по ВНЖ, возвращение в Россию может быть просто опасным в связи с новыми законами, которые приняты в России — «дискредитация российской армии» и прочее.

Поэтому пока и для журналистов вопросов больше, чем ответов. Все эти поправки к закону сейчас находятся на стадии разработки. Планируется, что возможно уже на следующей неделе правительство начнет их рассматривать и тогда уже, вероятно, будут ясны какие-то детали.

— А как представители власти Латвии это комментируют? Что они отвечают?

— Представители власти считают, что россияне не могут сейчас иметь таких привилегий как раньше, и в то время, когда их страна ведет войну на территории Украины, путешествовать по Европейскому Союзу, ездить сюда на шопинг. Это такая главная, пожалуй, установка.

Но при этом они осознают… Мы общались с одним политиком из правящей партии, который сказал, что мы не будем выгонять тех людей, которые здесь, например, являются политическими беженцами или которым действительно угрожает опасность на территории России или Беларуси. Я подозреваю, что они должны будут оценить каждый этот случай.

Но понятно, что сейчас уже не будет как раньш. Здесь уже не ждут так россиян, как это было до войны. Даже по ВНЖ, когда они имели право получить здесь вид на жительство за покупку недвижимости. Нет, такой программы уже точно не будет.

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