Снос обелиска советского монумента «освободителям» Риги сняли с воздуха — видео 26 августа, 11:58 Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня (Фото:www.vp.gov.lv)

В четверг, 25 августа снос обелиска советского монумента «освободителям» Риги сняли с воздуха.

В пресс-службе полиции Латвии рассказали, что демонтаж обелиска прошел спокойно и без существенных происшествий.

Были зафиксированы некоторые нарушения, но они были оперативно устранены.

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Всего за неподчинение требованиям сотрудников полиции задержаны четыре человека. Двое из них публично высказывали лозунги, прославляющие страну-агрессора Россию. Возбуждены дела об административных правонарушениях, возможные правонарушения этих лиц будут оцениваться.

Также за неподчинение требованиям полиции была задержана женщина, пытавшаяся перелезть через забор.

Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Сначала снесли группу скульптур, изображающих советских воинов, затем — скульптуру, олицетворяющую образ Ники.

23 августа в Риге россияне протестовали против сноса советских памятников. Во время пикета полицейские задержали пять человек, им грозит депортация.

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