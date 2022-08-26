Снос обелиска советского монумента «освободителям» Риги сняли с воздуха — видео

26 августа, 11:58
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Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня (Фото:www.vp.gov.lv)

Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня (Фото:www.vp.gov.lv)

В четверг, 25 августа снос обелиска советского монумента «освободителям» Риги сняли с воздуха.

В пресс-службе полиции Латвии рассказали, что демонтаж обелиска прошел спокойно и без существенных происшествий.

Были зафиксированы некоторые нарушения, но они были оперативно устранены.

Видео дня

https://twitter.com/Valsts_policija/status/1562829715559198723

Всего за неподчинение требованиям сотрудников полиции задержаны четыре человека. Двое из них публично высказывали лозунги, прославляющие страну-агрессора Россию. Возбуждены дела об административных правонарушениях, возможные правонарушения этих лиц будут оцениваться.

Также за неподчинение требованиям полиции была задержана женщина, пытавшаяся перелезть через забор.

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Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Сначала снесли группу скульптур, изображающих советских воинов, затем — скульптуру, олицетворяющую образ Ники.

23 августа в Риге россияне протестовали против сноса советских памятников. Во время пикета полицейские задержали пять человек, им грозит депортация.

https://www.youtube.com/watch?v=SGu7L3F-k44
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Рига Латвия Война России против Украины

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