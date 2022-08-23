В Латвии россияне пытались помешать демонтажу советских памятников, пятерых задержали 23 августа, 14:00 Полицейские машины в Латвии (Фото:Kevin.B./Wikipedia)

В Риге, столице Латвии, россияне протестовали против сноса советских памятников. Во время пикета полицейские задержали пять человек, им грозит депортация.

Об этом сообщает Delfi.

22 августа начали подготовительные работы по демонтажу монумента.

Партия Российский союз Латвии подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей. Однако люди все равно собрались у памятника.

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Всего на акцию собралось около 50 человек. Некоторые пришли с цветами, некоторые с латвийскими флагами. Большинство активистов стояло мирно, однако некоторые люди начинали спорить между собой.

Полиция призвала всех собравшихся разойтись, однако их не послушали. Впоследствии правоохранителям пришлось разогнать акцию, пять человек задержаны. Против них возбудили административное дело за невыполнение закона о митингах.

Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс отреагировал на инцидент и заявил, что протестующим против сноса памятников будет грозить депортация.

«Если любого иностранца ( независимо от национальности) будет разоблачен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны», — отметил он.

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