В Канаде легализовали марихуану

Сенат Канады утвердил законопроект об легализации использования рекреационной марихуаны, передает телеканал CBC.

Сообщается, что за легализацию проголосовали 52 сенатора, против - 29, еще двое воздержались.

Новые меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

"Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета", - заявил представлявший законопроект сенатор Тони Дин. Он также назвал легализацию "смелым шагом".

По его словам, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млн и сейчас необходимо заняться просвещением общественности чтобы снизить приносимый им вред.

"Детям было слишком легко получить марихуану - и для преступников получить прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план легализации и регулирования марихуаны только что был принят Сенатом", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept