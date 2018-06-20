20 июня 2018, среда

В Канаде легализовали марихуану

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Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году

Сенат Канады утвердил законопроект об легализации использования рекреационной марихуаны, передает телеканал CBC.

Сообщается, что за легализацию проголосовали 52 сенатора, против - 29, еще двое воздержались.

Новые меры должны вступить в силу в течение 8-12 недель.

"Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета", - заявил представлявший законопроект сенатор Тони Дин. Он также назвал легализацию "смелым шагом".

По его словам, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млн и сейчас необходимо заняться просвещением общественности чтобы снизить приносимый им вред.

"Детям было слишком легко получить марихуану - и для преступников получить прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план легализации и регулирования марихуаны только что был принят Сенатом", - написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.

Напомним,18 июня парламент Канады одобрил законопроект о легализации рекреационной марихуаны.

Ранее в канадском Сенате поддержали правительственный законопроект о легализации рекреационной марихуаны.

Легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний премьер-министра Джастина Трюдо во время предвыборной кампании.

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