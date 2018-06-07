Канада может стать первой страной G7, которая легализирует марихуану. На какие вопросы это даст ответы

От преступления к медицине и бизнесу - решение Канады легализировать марихуану - это большой прогрессивный эксперимент, который обещает ответить на множество вопросов, пишет The Guardian.

В центре международного внимания

Когда Canopy Growth открыла свой первый завод по производству каннабиса на старом шоколадном заводе возле Оттавы, она поступила так, предвидя светлое будущее. Канада уже легализовала медицинскую марихуану, а Canopy ждет, что следующей будет полная легализация в рекреационных целях.

Продукция Canopy Growth / Фото: Canopy Growth Corporation via Facebook

Но чего компания не ожидала, это внезапного потока иностранных посетителей. Политические и полицейские власти из Ямайки, Германии, Дании, Нидерландов, Греции и Австралии стали стучаться в их двери, так же, как и врачи из Новой Зеландии, Бразилии и Чили, а также группы корпоративных инвесторов и банкиров.

"Мы знали, что нам нужно будет провести много экскурсий, поэтому мы просто прорезали окно в стене, - рассказал представитель компании Джордан Синклер, - Мы вставляем окна во все двери".

Канада окажется в центре международного внимания еще больше 7 июня, в день, когда ожидается голосование в Сенате за законопроект С-45, который может превратить Канаду в первую страну G20, легализовавшую рекреационную марихуану.

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"Это будет что-то из области научной фантастики, - говорит Бенедикт Фишер, эксперт по вопросам употребления психоактивных веществ в крупнейшей психиатрической больнице в Торонто, - это уникально в мире, потому что это происходит впервые в богатой стране. Это не так, как в США, где происходят эти государственные эксперименты. Большинство людей игнорируют Уругвай. И поэтому мир действительно смотрит на это".

Правительства, исследователи и бизнес-лидеры во всем мире имеют свои собственные причины для того, чтобы наблюдать за этим опытом. Легализация может повлиять на криминальные тенденции Канады, здоровье и множество других факторов - но как именно это будет, никто еще точно не знает.

Марихуана и организованная преступность

Каждая канадская провинция планирует развернуть рынок, который станет легальным, несколько иначе, создав около десятка мини-лабораторий в рамках одного масштабного теста.

Даже в тех местах, где марихуану уже легализировали, надеются, что Канада разрешит некоторые вопросы. Например, после того, как в американском штате Колорадо легализировали марихуану пять лет назад, организованная преступность отреагировала на это увеличением поставок "черного героина, опиатов и более тяжелых наркотиков", - рассказал доктор Ларри Уолк, высокопоставленный чиновник, отвечающий за здравоохранение в штате.

Сама большая в мире легальная ферма, выращивающая марихуану

Но Уолк говорит, что он заинтересован в том, чтобы наблюдать, как этот процесс развивается в больших масштабах в Канаде, где новый закон, как ожидается, нанесет гораздо более значительный удар по черному рынку. Любое новое сочетание незаконных наркотиков в стране может иметь новые последствия для общественного здравоохранения.

"Каково влияние легализации марихуаны на кризис опиатов? - приводит он пример, - Действительно ли это действует как заменитель, который позволит людям с хроническими болями отказаться от опиатов? Есть ли положительный эффект? Или это негативное воздействие, потому что в результате на черном рынке больше опиатов? Является ли (марихуана - ред.) воротами? На самом деле у нас нет ответа".

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Один из деликатных вопросов, которые должны решить канадские власти, это угадать, какая цена будет достаточно низкой, чтобы искоренить незаконные продажи, но не настолько низкой, чтобы привлекать новых пользователей. Министр финансов Канады Билл Морно недавно сказал, что целью является "не допустить, чтобы каннабис попал в руки детей и вытеснение его с черного рынка. Это означает поддержание низкого уровня налогов, чтобы мы могли фактически избавиться от преступников в системе".

Одним из признаков успеха будет, если Канада не только предотвратит подпольные продажи, но и превратит незаконных продавцов в новую систему, говорит Тим Бохоут ван Золинг, голландский криминолог.

"За чем я наблюдаю... это кто будет легально выращивать марихуану и смогут ли власти добиться того, чтобы некоторые нелегальные ее производители стали производить марихуану в рамках закона", - отметил он.

Как должна происходить легальная продажа каннабиса

Каждая страна по всему миру, которая обсуждала вопрос о том, следует ли смягчить закон в отношении каннабиса, имеет свой приоритет: от получения дохода до противодействия наркокартелям. В Канаде основное внимание уделяется общественному здравоохранению. Каннабис будет продаваться в упаковке с предупреждением о вреде этого продукта и будет контролироваться правительственными органами, которые уже контролируют продажи спиртных напитков.

Разные формы медицинского каннабиса / Фото: EPA

"Это не будет похоже на покупку Будвайзера или брендовых алкогольных продуктов, - говорит Стив Роллс из Transform, британский эксперт по вопросам политики в отношении наркотиков, - Это будет больше похоже на покупку фармацевтических препаратов у аптекаря".

Тем не менее, трудно понять, сможет ли Канада или любая другая западная страна сохранять в центре внимания общественное здравоохранение, добавил он.

"У нас есть опасения ..., что уроки, связанные с алкоголем и табаком, не будут усвоены, и мы получим чрезмерно коммерческие рынки, на которых предприятия, получающие прибыль, будут стремиться к более широкому использованию и могут стимулировать рискованное поведение потребителей".

До сих пор Канада позволяла нескольким крупным игрокам доминировать в отрасли, и их влияние еще предстоит выяснить, говорит американский эксперт по индустрии марихуаны Марк Клейман.

"Вы не захотите создавать большие интересы, которые затем будут сопротивляться любым изменениям, - говорит он, - если у вас есть связанная с каннабисом коммерческая индустрия, это закончится тем, что ее представители начнут писать законы".

Каннабис и здоровье

Для эпидемиологов Канада предоставит наилучшие данные про потребителей каннабиса.

По словам Уолка, результаты мониторинга состояния здоровья в Колорадо были обнадеживающими. Но в целом у исследователей нет твердых данных о применении каннабиса. Среди ключевых вопросов - уровни зависимости, как каннабис влияет на психическое здоровье, влияние его на молодых людей, говорит израильский ученый Рафаэль Мешулам, которого часто называют "дедушкой" исследований каннабиса.

Профессор Рафаэль Мешулам, израильский биохимик, изучающий каннабис / Фото: en:User:Tzahy / wikipedia.org

"Около 10% тех, кто употребляет марихуану, могут стать зависимыми - это меньше, чем процент тех, кто становится зависим от алкоголя или табака, - говорит он, - Некоторые из тех, кто употребляет каннабис и имеет склонность к шизофрении, могут заболеть раньше". Он также отметил, что наблюдает за тем, может ли интенсивное употребление марихуаны молодыми людьми влиять на их нервную систему.

Еще одна актуальная дискуссия в Канаде, касающаяся здоровья, это вопрос о том, как много людей будет редко употреблять каннабис и сколько людей будут употреблять его часто.

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Правительство также должно решить, как относиться к продуктам, которые содержат очень большой процент тетрагидроканабинола, психоактивного соединения в каннабисе, говорит Марк Уэр, исследователь наркотиков и специалист по проблеме боли, который помогал канадской Федеральной целевой группе, консультируя ее во время создания нового законодательства.

"Эти продукты не были объектом исследований до недавнего времени, поэтому вопрос о том, следует ли их контролировать или разрешать их в любом контексте и затем изучать их воздействие на здоровье, очень важен, - говорит он, - Но когда они уже снаружи, очень тяжело вернуть их обратно в коробку".

Тем временем канадская полиция столкнется с тем, как бороться с вождением автомобиля после употребления каннабиса. Это уже борьба во всем мире, независимо от законности марихуаны, говорит Роллс. Но влияние каннабиса гораздо труднее измерить, чем влияние алкоголя, и применение законного ограничения окажется сложным.

Вопрос для инвесторов

Многие инвесторы уже получили огромную прибыль от вложений в каннабис и большой вопрос для них заключается в том, является ли это мыльным пузырем или ценность этих инвестиций продолжит расти.

"Они ждут, не упадет ли небо", - говорит Синклер из Canopy. Один из около 100 канадских легальных производителей медицинской марихуаны, компания занимает треть медицинского рынка и вышла на фондовый рынок Торонто в 2016 году, а месяц назад стала единственным производителем каннабиса на Нью-Йоркской фондовой бирже.

"[Инвесторы] ждут, чтобы увидеть, действительно ли вся стигма и вся демонизация этого продукта, сформировавшиеся за 90 лет запрета, это правда, - говорит Синклер, - Мы должны продемонстрировать, что это не так".

Перевод НВ