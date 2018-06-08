08 июня 2018, пятница

Сенат Канады поддержал легализацию рекреационной марихуаны

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Легализация рекреационной марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьера Трюдо

Легализация рекреационной марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьера Трюдо

В канадском Сенате поддержали правительственный законопроект о легализации рекреационной марихуаны.

При этом в палату общин документ вернули с 40 поправками, передает DW.

Как сообщается, легализации противостояли консерваторы и представители коренных народов, которые жалуются, что Либеральная партия, членом которой является премьер-министр Джастин Трюдо, не проконсультировалась с ними "должным образом".

Несмотря на это, в случае одобрения законопроекта со всеми поправками в нижней палате парламента совершеннолетние граждане Канады смогут владеть марихуаной в количестве до 30 граммов.

В то же время провинции смогут установить собственные возрастные ограничения.

Стоит отметить, что легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний Трюдо во время предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния легализировали рекреационную марихуану.

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