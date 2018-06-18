Парламент Канады проголосовал за легализацию марихуаны

Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний премьера Трюдо

В понедельник, 18 июня, парламент Канады одобрил законопроект о легализации рекреационной марихуаны.

Законопроект C-45 был принят 205 голосами против 82 в Палате общин, передает CTV News.

Теперь документ должны принять в Сенате, а затем его отправят на подпись генерал-губернатору. Ожидается, что закон вступит в силу к сентябрю. Таким образом Канада станет первой страной G7, в которой будет разрешено свободное употребление наркотиков.

Законопроект С-45 устанавливает правила для легального выращивания, хранения и продажи рекреационной марихуаны канадцами в возрасте старше 18 лет.

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Напомним, что ранее в канадском Сенате поддержали правительственный законопроект о легализации рекреационной марихуаны.

Легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний премьер-министра Джастина Трюдо во время предвыборной кампании.