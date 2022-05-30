В Симферополе пытались поджечь военкомат российских оккупантов — видео
Неизвестный бросил в окно здания две бутылки с горючей жидкостью (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/t.me)
Во временно подконтрольном РФ Симферополе забросали коктейлями Молотова военкомат российских оккупантов.
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Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, как неизвестный мужчина подходит к зданию, бросает в него две бутылки с горючей жидкостью, после чего скрывается с места происшествия.
С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину было зафиксировано уже более десятка случаев поджогов российских военкоматов.
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