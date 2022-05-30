В Симферополе пытались поджечь военкомат российских оккупантов — видео

30 мая, 15:17
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Неизвестный бросил в окно здания две бутылки с горючей жидкостью (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/t.me)

Неизвестный бросил в окно здания две бутылки с горючей жидкостью (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/t.me)

Во временно подконтрольном РФ Симферополе забросали коктейлями Молотова военкомат российских оккупантов.

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Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как неизвестный мужчина подходит к зданию, бросает в него две бутылки с горючей жидкостью, после чего скрывается с места происшествия.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину было зафиксировано уже более десятка случаев поджогов российских военкоматов.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Симферополь Военкомат Российские военные Поджег Война России против Украины коктейль Молотова

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