В Симферополе пытались поджечь военкомат российских оккупантов — видео 30 мая, 15:17 Цей матеріал також доступний українською Неизвестный бросил в окно здания две бутылки с горючей жидкостью (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/t.me)

Во временно подконтрольном РФ Симферополе забросали коктейлями Молотова военкомат российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Соответствующее видео с камеры наблюдения было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как неизвестный мужчина подходит к зданию, бросает в него две бутылки с горючей жидкостью, после чего скрывается с места происшествия.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину было зафиксировано уже более десятка случаев поджогов российских военкоматов.

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