Выходят из-под контроля. В РФ пьяные резервисты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки — видео
Российские мобилизованные едва держатся на ногах и устраивают массовые драки (Фото:ГУР МО)
22 сентября в Сети начали появляться первые видео с теми, кого в России мобилизовали для войны в Украине. Часто будущие солдаты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки.
Собрали для вас самые яркие видео с российскими мобилизованными.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.
По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.
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