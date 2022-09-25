Выходят из-под контроля. В РФ пьяные резервисты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки — видео 25 сентября, 13:48 Российские мобилизованные едва держатся на ногах и устраивают массовые драки (Фото:ГУР МО)

22 сентября в Сети начали появляться первые видео с теми, кого в России мобилизовали для войны в Украине. Часто будущие солдаты едва держатся на ногах и устраивают массовые драки.

Собрали для вас самые яркие видео с российскими мобилизованными.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

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По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллион россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

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