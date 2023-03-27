Полиция с помощью водометов разогнала массовый протест в Израиле 27 марта, 06:18 Протесты в Израиле против судебной реформы (Фото:REUTERS/Nir Elias)

В столице Израиля Тель-Авиве полиция применила сила для разгона массового протеста. Они использовали водометы.

Об этом сообщает The times of Israel.



Демонстранты заблокировали центральную улицу города примерно на пять часов. Десятки конных офицеров, сопровождавших тяжелые автомобили и водометы, разогнали массовую акцию протеста в Тель-Авиве.

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Фото: REUTERS/Nir Elias

Перед тем, как применить силу, полиция вела переговоры с протестующими, большинство из которых сошли с дороги добровольно. После ухода демонстрантов коммунальные службы приступили к уборке мусора и кострищ с проезжей части.

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.

Реформа судебной системы, которая была объявлена 4 января, вызвала наибольший политический кризис в Израиле за последние годы и вызвала массовые протесты по всей стране. Угроза серьезных экономических последствий при проведении реформы также обеспокоила за рубежом.

Галант ранее выражал обеспокоенность позицией израильтян, заявивших, что не откажутся от службы в армии, если реформы будут продолжаться. Несмотря на обещание Нетаньяху закрепить гражданские права в законе и отложить принятие некоторых положений реформы, недовольство в стране не спало.

В субботу около 200 тысяч израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве, а десятки тысяч — по всей стране. Власти Израиля стремятся предоставить правительству возможность оказывать значительное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

По словам оппозиции, предложенная реформа приведет к ослаблению демократии в стране. В то же время, новоизбранное правительство убеждает, что они действуют в интересах своих избирателей. Тем не менее, предложенные изменения столкнулись со значительным сопротивлением в израильском обществе. Резервисты, являющиеся основой израильской армии, выразили свое несогласие с реформой и угрожают отказаться от службы как проявление протеста.