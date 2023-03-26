Угроза нацбезопасности на фоне протестов. Министр обороны Израиля призывает остановить судебную реформу 26 марта, 05:41 Йоав Галант призвал правительство остановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет Reuters.



«Углубляющийся раскол проникает в военные ведомства и службы безопасности – это очевидная, прямая и реальная угроза безопасности Израиля. Я не буду этому способствовать... Принятие законодательства должно быть остановлено», — сказал Галант.

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Отмечается, что ранее другие члены ультраправой коалиции премьер-министра Беньямина Нетаньяху выражали определенные опасения по поводу противоречивой судебной реформы, но заявление Галланта стало первым четким публичным отрицанием его со стороны чиновника.

Ультраправый министр полиции Итамар Бен-Гвир призвал премьера уволить Галланта, утверждая, что тот подвергся давлениям оппозиции. Тем временем лидер оппозиции Яир Лапид приветствовал «смелый шаг» министра обороны и заявил, что готов к переговорам о реформах, если правительство прекратит действие закона.

Реформа судебной системы, которая была объявлена 4 января, вызвала наибольший политический кризис в Израиле за последние годы и вызвала массовые протесты по всей стране. Угроза серьезных экономических последствий при проведении реформы также обеспокоила за рубежом.

Галант ранее выражал обеспокоенность позицией израильтян, заявивших, что не откажутся от службы в армии, если реформы будут продолжаться. Несмотря на обещание Нетаньяху закрепить гражданские права в законе и отложить принятие некоторых положений реформы, недовольство в стране не спало.

В субботу около 200 тысяч израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве, а десятки тысяч – по всей стране. Власти Израиля стремятся предоставить правительству возможность оказывать значительное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

По словам оппозиции, предложенная реформа приведет к ослаблению демократии в стране. В то же время, новоизбранное правительство убеждает, что они действуют в интересах своих избирателей. Тем не менее, предложенные изменения столкнулись со значительным сопротивлением в израильском обществе. Резервисты, являющиеся основой израильской армии, выразили свое несогласие с реформой и угрожают отказаться от службы как проявление протеста.