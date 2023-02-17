46 важных слов Байдена. Что происходит в Израиле и почему это опасно для всего мира 17 февраля, 17:31 Эксклюзив NV

На моей памяти это первый случай, когда президент США вмешивается во внутренние израильские дебаты о самом характере демократии в стране

Я проснулся в субботу утром, прочитал новости из Израиля о том, что не менее 50 000 израильтян только что провели очередную демонстрацию против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху лишить Верховный суд Израиля независимости и поставить его под контроль Нетаньяху — в то время, как самому Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции — и задал себе простой вопрос: «Что думает об этом президент Байден?».

Видео дня

Глубоко внутри Байден настроен так же произраильски, как и любой другой президент, деятельность которого я когда-либо освещал. У него тоже были долгие и взаимоуважительные отношения с Нетаньяху. Поэтому я могу сказать вам, что все, что Байден говорит об Израиле, он делает это в силу реальной обеспокоенности происходящим. Это опасение, что радикальная трансформация судебной системы Израиля, которую ультранационалистическая, ультрарелигиозная коалиция Нетаньяху пытается провести через Кнессет, может нанести серьезный ущерб демократии страны и, следовательно, ее тесным связям с Америкой и демократиями во всем мире.

Вот заявление, которое Байден прислал мне после просьбы о комментарии: