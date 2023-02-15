Посол Израиля о красных линиях в поддержке Украины: Думаю, что украинцы понимают всю сложность израильской ситуации 15 февраля, 20:44 Посол Бродский: Мы однозначно осуждаем российскую агрессию против Украины (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Нейтралитет — не то слово, которым можно описать позицию Израиля по поводу войны в Украине. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, выступая во время Kyiv Jewish Forum 2023.



«Мы однозначно осуждаем российскую агрессию против Украины. Мы поддерживаем Украину. Мы будем продолжать поддерживать ее, и мы являемся частью Запада с точки зрения нашей позиции относительно этой войны», — заверил дипломат.

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Говоря о критике Израиля, которая звучала из уст представителей Украины, Бродский отметил, что она правомерна, особенно со стороны страны, которая находится в состоянии войны.

"Но, с другой стороны, я думаю, что люди в Украине понимают всю сложность израильской ситуации. Они понимают, что Израиль — это особая страна в очень особой ситуации, у которой есть собственные красные линии. И он не может позволить себе пересекать их, потому что это приведет к эскалации ближневосточного кризиса и может закончиться новой войной на Ближнем Востоке», — сказал посол.

Он напомнил, что помощь Украине оказывается постоянно, в том числе гуманитарная.

"Есть длинный список с самого начала войны. Например, полевой госпиталь, который был развернут на западе Украины и оказал помощь более 6000 человек, как местным жителям, так и беженцам. Израиль доставил в Украину десятки тонн медикаментов, медицинского оборудования, продуктов питания, воды и многое другое», — сказал посол.

Кроме того, он напомнил, что Израиль принимает раненых украинских солдат, а также проводит тренинги по разным проблемам, включая преодоление посттравматического синдрома.

Бродский заверил, что Израиль станет активным партнером Украины в процессе послевоенного восстановления.

«Я должен напомнить слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина со временем станет большим Израилем в Европе с собственным лицом. Поэтому мы сейчас с нашими украинскими коллегами пытаемся выяснить, как именно Украина может стать большим Израилем, какие технологии, ноу-хау, какой опыт будут полезны Украине в этом процессе. И я абсолютно уверен, что Израиль будет играть в этом процессе очень важную роль», — заявил посол.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Форум ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Первый KJF прошел в 2019 году в Киеве, собрав 500 участников со всего мира. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-режим, а его аудитория в 2021 году достигла почти 1 млн человек.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиа-партнером мероприятия является NV.