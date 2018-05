В Индонезии прогремело еще два взрыва, есть жертвы

В понедельник утром, 14 мая, в городе Сурабая в Индонезии произошел зрыв рядом с полицейским участком, точное количество жертв устанавливается, передает Jakarta Post.

"Наши сотрудники идентифицируют жертв. Пока известно о семи погибших. Мы все еще собираем данные", - сказал представитель полиции Восточной Явы.

Информация о количестве раненых и повреждениях в результате атаки не предоставляется.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в соцсетях, показано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z