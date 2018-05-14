В Индонезии прогремело еще два взрыва, есть жертвы

В Индонезии за два дня прогремело пять взрывов

В понедельник утром, 14 мая, в городе Сурабая в Индонезии произошел зрыв рядом с полицейским участком, точное количество жертв устанавливается, передает Jakarta Post.

"Наши сотрудники идентифицируют жертв. Пока известно о семи погибших. Мы все еще собираем данные", - сказал представитель полиции Восточной Явы.

Информация о количестве раненых и повреждениях в результате атаки не предоставляется.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в соцсетях, показано, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

Еще один взрыв прогремел в этой же провинции Восточная Ява в городе Сидоарджо в воскресенье вечером, 13 мая.

Как передает Jakarta Post, в жилом доме взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибло трое человек. Отмечается, что двое детей, которые также находились в квартире, выжили, поскольку их не было в комнате, где сдетонировало устройство.

Представитель полиции Восточной Явы сообщил, что правоохранители установили связь между атаками на церкви и взрывом в жилом доме в Сидоарджо.

"Были использованы подобные типы взрывчатых веществ", - отметили в полиции.

Напомним, 13 мая в индонезийском городе Сурабая, провинция Восточная Ява, во время утренней воскресной мессы прогремели взрывы на территории трех церквей. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Позже стало известно, что теракты в Индонезии совершили супруги со своими пятью детьми.