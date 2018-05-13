Теракты в Индонезии совершили супруги со своими пятью детьми

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Число погибших возросло до 11 человек

Число погибших возросло до 11 человек

Террористы-смертники, которые совершили ряд терактов в церквях в Индонезии, были членами одной семьи.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на главу местной полиции.

Так, мать с двумя детьми взорвала себя в одной церкви, одновременно отец с тремя сыновьями осуществили взрывы у других.

Этот теракт стал самым кровавым в Индонезии с 2005 года. Число погибших возросло до 11 человек.

Посольство Украины в Индонезии призвал украинцев избегать посещений прилегающих к терактам территорий, внимательно отслеживать ситуацию через местные СМИ.

Напомним, 13 мая в индонезийском городе Сурабая, провинция Восточная Ява, во время утренней воскресной мессы прогремели взрывы на территории трех церквей .

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