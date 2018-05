В Индонезии прогремели взрывы сразу в трех церквях, есть жертвы

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает The Straits Times.

Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками.

По информации агентства, в результате взрывов погибли два человека и по меньшей мере 13 получили ранения.

В настоящий момент полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.

Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента.

#UPDATE: Reports of victims in Surabaya, Indonesia church bombing, local reports it was a suicide bombing, at least two dead pic.twitter.com/c6B9TtDDl6