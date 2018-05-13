В Индонезии прогремели взрывы сразу в трех церквях, есть жертвы

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Атака произошла во время утренней воскресной мессы в городе Сурабая, провинция Восточная Ява
Фото: Orel Fargas via Twitter

Атака произошла во время утренней воскресной мессы в городе Сурабая, провинция Восточная Ява

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек,  сообщает The Straits Times.

Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками.

По информации агентства, в результате взрывов погибли два человека и по меньшей мере 13 получили ранения.

В настоящий момент полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.

Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента. 

Напомним, в Индонезии на нелегальной нефтяной скважине произошел пожар, есть жертвы.

 

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