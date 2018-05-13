В Индонезии прогремели взрывы сразу в трех церквях, есть жертвы

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает The Straits Times.
Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками.
Ledakan DiGereja pantekosta pusat surabaya @e100ss semoga tidak ada korban Aamiin pic.twitter.com/DbIsImFk94— Aris Prasetyo (@arispr87) 13 мая 2018 г.
По информации агентства, в результате взрывов погибли два человека и по меньшей мере 13 получили ранения.
В настоящий момент полиция оцепила районы, которые атаковали смертники.
Правоохранители проводят опознание жертв. Ведется расследование инцидента.
#UPDATE: Reports of victims in Surabaya, Indonesia church bombing, local reports it was a suicide bombing, at least two dead pic.twitter.com/c6B9TtDDl6— ELINT News (@ELINTNews) 13 мая 2018 г.
Breaking News: Ledakan terjadi di 3 gereja di Surabaya yang berada di Jalan Ngagel, Jalan Arjuno dan Jalan Diponegoro. pic.twitter.com/iz82rbdVvQ— METRO TV (@Metro_TV) 13 мая 2018 г.
Ini TKP dan Korban#bomsurabaya#KamiTidakTakut#wipeoutterrorist pic.twitter.com/c4BrYnmlOG— Jaka Tumembouw (@jaka_tb) 13 мая 2018 г.
Напомним, в Индонезии на нелегальной нефтяной скважине произошел пожар, есть жертвы.
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