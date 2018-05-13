Взрывы в церквях в Индонезии: правоохранители предотвратили четвертый теракт

В результате взрывов в трех церквях в Индонезии погибли 8 человек, еще 38 получили ранения

В результате взрывов в трех церквях на острове Ява в Индонезии погибло по меньшей мере восемь человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Вloomberg со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, первый взрыв прогремел в городе Сурабая рядом с католической церковью Святой Марии в 7 утра (3:00 по Киеву). В результате чего погибло четыре человека, в том числе предполагаемый террорист. Также в этой церкви получили ранения по меньшей мере 38 человек, среди которых сотрудники полиции.

Спустя пару минут прогремел второй взрыв в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro) - известно о двух погибших.

Третий взрыв произошел в церкви Gereja Pantekosta. В результате этой атаки также погибло два человека.

Как передает The Straits Times, начальник полиции провинции Ист-Ява генерал Махфуд Арифин сообщил журналистам что, согласно предварительным расследованиям, нападения совершались террористами-смертниками, которые использовали для атаки мотоциклы или автомобили.

"Три церкви подверглись нападениям. Полиция арестовала человека, который собирался напасть на четвертую цель - Соборную церковь, атака была сорвана", - цитирует издание заявление заместителя мэра Сурабая Висну Шакти Буана.

Напомним, 13 мая в индонезийском городе Сурабая, провинция Восточная Ява, во время утренней воскресной мессы прогремели взрывы на территории трех церквей. Ранее сообщалось о пяти погибших.