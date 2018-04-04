В Google уточнили данные о пострадавших в результате стрельбы в офисе YouTube

В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube пострадали четыре человека.

Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора корпорации Google Сундара Пичаи.

"Четыре человека были ранения в результате ужасного акта насилия", - написал он.

По словам Пичаи, ситуация вокруг штаб-квартиры локализована.

Корпорация активно сотрудничает с местными властями и больницами. Представитель Google также пообещал поддержку пострадавшим.

Напомним, в США в городе Сан-Бруно (Северная Калифорния) в штаб-квартире YouTube произошла стрельба. Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.

Женщина, устроившая стрельбу, покончила с собой. Ей оказалась 39-летняя Насим Наджафи Агдам.

Правоохранители подтвердили, что женщина совершила нападение из-за бытового конфликта, версия терроризма не рассматривается.