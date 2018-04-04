Полиция установила личность женщины, устроившей стрельбу в офисе YouTube

Стало известно имя женщины, которая стреляла в офисе YouTube

По данным полиции, стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США) устроила 39-летняя Насим Наджафи Агдам.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Правоохранители также подтвердили, что женщина совершила нападение из-за бытового конфликта. По данным властей, версия терроризма не рассматривается.

В то же время в полиции отметили, что Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Во время нападения женщина была вооружена пистолетом калибра 9 мм.

Напомним, в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба. Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.

Женщина, устроившая стрельбу, покончила с собой.