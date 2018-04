В США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба

Во вторник, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).

Как сообщает BBC, на место инцидента прибыли медики. О пострадавших не сообщается.

Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra

Один из сотрудников компании Вадим Лаврусик сообщил в своем Twitter о присутствии активного стрелка в штаб-квартире, но эта информация остается неподтвержденной.

"Активный стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел убегающих людей. Забаррикадировался внутри комнаты с сотрудниками", - заявил он, позже добавив, что вышел из здания и находится в безопасности.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.