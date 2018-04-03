В США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба

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Полиция оцепила район происшествия
Фото: Nas via Twitter

Полиция оцепила район происшествия

Во вторник, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).

Как сообщает BBC, на место инцидента прибыли медики. О пострадавших не сообщается.

Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Один из сотрудников компании Вадим Лаврусик сообщил в своем Twitter о присутствии активного стрелка в штаб-квартире, но эта информация остается неподтвержденной.

"Активный стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел убегающих людей. Забаррикадировался внутри комнаты с сотрудниками", - заявил он, позже добавив, что вышел из здания и находится в безопасности.

Напомним, что 2 марта в студенческом общежитии Центрального мичиганского университета произошла стрельба (штат Мичиган, США).

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