Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина покончила с собой

Американское издание CNN сообщает, что идентифицирована женщина, которая устроила стрельбу в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии (США).

По информации полиции, она покончила с собой.

Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини также подтвердил информацию о четырех раненных.

Напомним, в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба.

Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.