В Европарламенте проголосовали за процедуру санкций против Венгрии

Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента рекомендовал запустить процедуру введения санкций против Венгрии на фоне опасений относительно независимости судебных органов, свободы СМИ и жестокого обращения с мигрантами.

Как передает AP, запуск процедуры по 7-й статье Договора о ЕС может лишить Венгрию права голоса в ЕС, что маловероятно, потому что Польша, против которой тоже начата процедура введения санкций, вероятно, наложит вето.

Согласно 7-й статье Договора о ЕС, процедуру ограничения полномочий одной из стран ЕС в рамках Сообщества может инициировать на Совете ЕС треть стран-членов, Еврокомиссия или Европарламент. Она предусматривает структурированный диалог с государством-членом в случае, если Еврокомиссия видит системную опасность для верховенства закона на уровне национального законодательства. Если такая страна не реагирует на предупреждения Брюсселя, Комиссия инициирует процедуру в связи с нарушением основополагающих европейских ценностей, что может привести даже к лишению права голоса.

Напомним, 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи беженцам.

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Документ направлен на сотрудников неправительственных организаций. Помощь мигрантами, не имеющим законных оснований для получения убежища в Венгрии, может наказываться в том числе заключением на срок до года. "Уголовным преступлением" также станет печать листовок с информацией для соискателей убежища или, например, помощь юристов или еда.