20 июня 2018, среда

Венгерский парламент поддержал закон, который криминализирует помощь мигрантам

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В Венгрии принятый закон также называют Стоп Сорос

В Венгрии принятый закон также называют Стоп Сорос

В среду, 20 июня, парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

Законодательные изменения затрудняют получение мигрантами убежища в Венгрии и делают уголовным преступлением помощь со стороны активистов беженцам, если последние не имеют законных оснований для получения такого статуса.

Об этом пишет DW.

Такую инициативу поддержали 160 депутатов и только 18 выступили против.

Прежде всего законопроект направлен на сотрудников неправительственных организаций. Такая помощь с их стороны может караться в том числе заключением на срок до года. "Уголовным преступлением" также станет печать листовок с информацией для соискателей убежища или, например, помощь юристов или еда.

Этот законопроект резко раскритиковали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В стране инициативу также называют - Стоп Сорос. Речь идет о выходце из Венгрии и миллиардера Джорджа Сороса, чьи фонд (Open Society) и университет действовали в Венгрии, однако из-за законодательных проблем благотворители объявили о закрытии в Будапеште.

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