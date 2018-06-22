Венецианская комиссия потребовала от Венгрии отменить скандальный закон о криминализации помощи мигрантам

Венгрия приняла несправедливый закон, направленный против оказания, в том числе информационой помощи мигрантам

Венецианская комиссия призывает Будапешт отменить пакет законов, который предусматривает криминализацию помощи нелегальным мигрантам гражданами страны и общественными организациями.

Об этом сообщается на сайте экспертного органа Совета Европы.

Инициативу в Венгрии также назвали Стоп Сорос, поскольку требования закона направлены против общественных фондов филантропа и выходца из Венгрии Джорджа Сороса.

Венецианка критикует спорный закон.

Стоит отметить, что совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, ВК, дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. И в этом случае комиссия назвала инициативу правительства Виктора Орбана такой, которая несправедливо криминализируют организованную деятельность неправительственных организаций, не связанную непосредственно с материализацией нелегальной миграции, включая "подготовку или распространение информационных материалов" или "инициирование запросов о предоставлении убежища мигрантов".

То есть ВК посчитала несправедливым то, что Венгрия сделала криминальным преступлением, например, печать буклетом общественными организациями для помощи соискателям убежища и т.д.

Напомним, 20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

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