В Ереване полиция задержала более 100 протестующих

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Протесты в Ереване

Протесты в Ереване

В субботу, 21 апреля, полиция Еревана задержала 102 человек, протестующих против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции.

Протестное шествие в Ереване продолжается с утра субботы. Периодически демонстранты перекрывают улицы. Сейчас они находятся на полностью блокированном центральном проспекте Маштоца. Протест сопровождается звуками вувузел, свиста и автомобильных сигналов.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. По состоянию на пятницу силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Серж Саргсян был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.

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