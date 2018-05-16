В Ереване митингующие ворвались в мэрию

Митингующие ворвались в здание мэрии Еревана, требуя отставки градоначальника Тарона Маркаряна.
Протест граждан вызвала реконструкция парка. Они утверждают, что на территории срубили зеленые деревья.
О этом пишет издание Новости Армении.
В свою очередь представители коммунальных служб города подтверждают вырубку, но объясняют ее тем, что в парке намерены высадить более удачные виды деревьев.
В соцсетях распространили фотографии с территории парка вблизи памятника Мясникяна, откуда было вырублено много деревьев.
Активисты в среду, 16 мая, пришли с митингом к мэрии и потребовали комментария Маркарян. Мэр не вышел к участникам акции протеста. В результате они сами вошли в здание, минуя турникет, и вошли внутрь, несмотря на противодействие охраны.
В свою очередь представители мэрии пообещали демонстрантам встречу с Маркаряном, но "в более спокойной обстановке". При этом вице-мэр Камо Ареян заверил сограждан, что вопрос об отставке мэра на повестке дня отсутствует.
По данным горсовета, реконструкцию парка проводят полностью за счет благотворителей и намерены сохранить его предназначение.
Фото: Новости Армении
После успешной бархатной революции жители Еревана продолжают требовать отставки мэра города, который является членом правящей Республиканской партии Армении.
Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.
После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.
12 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства - Кабинет министров страны полностью сформирован. Парламент Армении избрал лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны.
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