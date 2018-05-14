Ближайший союзник в регионе. Пашинян впервые встретился с Путиным

Сегодня, 14 мая, в Сочи произошла первая встреча президента России Владимира Путина и назначенного 8 мая премьер-министром Армении Никола Пашиняна.

Политики двух стран встретились в отеле "Рэдиссон Блю Парадайз", где 14 мая пройдет саммит Высшего Евразийского экономического совета, передает РБК.

"То, что не нуждается в обсуждении — это стратегические отношения Армении и России. Я могу заверить, что по этому вопросу в Армении есть консенсус и никто никогда не ставил и не будет ставить под сомнение стратегическую важность отношений", — сказал Пашинян в ходе встречи.

В ответ Путин поздравил армянского премьера с назначением на пост главы правительства и заверил его, что Россия рассматривает Армению как "ближайшего партнера и союзника в регионе".

Новый премьер-министр Армении рассказал о планах своего правительства "придать импульс торговым и экономическим отношениям" с Российской Федерацией, в частности в военно-технической и туристической отрасли.

Напомним, что Никол Пашинян 17 апреля объявил о начале "бархатной революции" в Армении. 1 мая Республиканская партия Армении заблокировала избрание лидера протестов премьер-министром страны, однако протесты продолжились.

8 мая Пашинян был избран премьер-министром со второй попытки. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.