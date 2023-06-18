В Брянской области повреждена электрическая подстанция из-за атаки беспилотников — росСМИ
В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию (Фото:Новости Брянска)
В ночь на воскресенье, 18 июня, подстанция Марецкая, расположенная в Брянской области РФ, якобы была атакована двумя беспилотниками. 10 населенных остались без света.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.
«Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа — сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии», — говорится в сообщении.
По данным росСМИ, в результате атаки город Севск и еще девять других населенных пунктов остались без света. Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
13 июня на санаторий министерства обороны страны-агрессора России в Подмосковье 11 июня упал дрон с камерой.
9 июня в российском Белгороде на крышу офисного здания упал беспилотник и загорелся.
В тот же день неизвестный беспилотник упал в российском Воронеже — пропагандисты заявляли, что он врезался в многоэтажку.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.