В Брянской области повреждена электрическая подстанция из-за атаки беспилотников — росСМИ 18 июня, 12:33 В Брянской области России заявили об атаке БпЛА на электроподстанцию (Фото:Новости Брянска)

В ночь на воскресенье, 18 июня, подстанция Марецкая, расположенная в Брянской области РФ, якобы была атакована двумя беспилотниками. 10 населенных остались без света.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый беспилотник сбросил боеприпас около 23 часов вечера. В результате взрыва были повреждены силовые кабели подстанции.

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«Через час подстанцию атаковал еще один беспилотник самолетного типа — сброшенный с него боеприпас повредил переключатель линии», — говорится в сообщении.

По данным росСМИ, в результате атаки город Севск и еще девять других населенных пунктов остались без света. Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.

13 июня на санаторий министерства обороны страны-агрессора России в Подмосковье 11 июня упал дрон с камерой.

9 июня в российском Белгороде на крышу офисного здания упал беспилотник и загорелся.

В тот же день неизвестный беспилотник упал в российском Воронеже — пропагандисты заявляли, что он врезался в многоэтажку.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.