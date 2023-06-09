В Воронеже беспилотник врезался в многоэтажку — видео 9 июня, 10:40 РосСМИ пишут, что беспилотник врезался в дом (Фото:Baza)

В российском Воронеже в пятницу, 9 июня, упал беспилотник, заявил губернатор области Александр Гусев. СМИ пишут о попадании в многоэтажку.



В Telegram публикуют фото поврежденного якобы в результате падения дрона здания. Как пишет Baza, по предварительным данным, он мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но врезался в окно жилого дома. Губернатор говорит о трех раненых.

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На месте работают службы.



Фото: Baza

Фото: Baza

Утром 30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.