В Белгороде на офисное здание упал беспилотник и загорелся — фото 9 июня, 17:23 Фото фрагмента сгоревшего беспилотника на крыше офисного центра в Белгороде, опубликованное Вячеславом Гладковым (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)

В российском Белгороде на крышу офисного здания упал беспилотник и загорелся.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, беспилотник загорелся, хотя «детонации не произошло». Губернатор также опубликовал фото с места падения БПЛА.

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Он утверждает, что пострадавших нет, но «есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля».

На место происшествия приехали мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что в ночь на 9 июня над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО.

По его словам, «есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном».

Гладков заявил, что в Шебекино «ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда», но провести там осмотр «пока что возможности нет».

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.



5 июня бойцы Русского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

По словам губернатора Гладкова, в Новой Таволжанке остается примерно 100 человек.